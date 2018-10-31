ГБР откроет первые производства в ноябре - Труба

Государственное бюро расследований откроет первые производства в ноябре. Об этом сообщил журналистам директор ГБР Роман Труба в среду, 31 октября.

По его словам, за первые производства следователи возьмутся сразу после присяги. "Это будет в конце ноября 2018 года", - сказал он.

Также Труба сообщил, что более 500 человек стали победителями конкурса на должности следователей. Часть из них уже прошли спецпроверки и в ближайшее время начнут обучение для повышения квалификации.

"В конце ноября их можно будет назначать следователями территориальных управлений", - сказал директор ГБР.

Напомним, Труба объявил о начале работы Госбюро расследований 16 августа. В полном объеме работа ГБР будет запущена в ноябре.

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Источник: korrespondent.net