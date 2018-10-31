Сумской горсовет потребовал от Порошенко отменить подорожание газа

Депутаты Сумского горсовета обратились к Президенту Украины с требованием о немедленной отмене постановления Кабмина относительно повышении цены на газ для населения. Соответствующее решение сумские депутаты приняли на заседании в среду, 31 октября, сообщает Укринформ.

Проект решения относительно обращения к президенту поддержали 23 депутата.

"Считаем решение правительства от 19 октября 2018 года о повышении цены на газ для населения недопустимым и таким, которое нарушает конституционные права граждан Украины на доступные жилищно-коммунальные услуги для всех потребителей и нарушением их конституционных прав на достойный уровень жизни", - говорится в обращении.

В то же время, в документе отмечается, что внутренние резервы Украины позволяют обеспечить экономическую независимость государства, в том числе - энергетическую.

Депутаты напомнили о пункте 15 статьи 106 Конституции Украины, которым Президент Украины останавливает действие актов Кабинета министров Украины с одновременным обращением в Конституционный суд Украины. Они потребовали от Главы государства, в первую очередь, остановить действие Постановления Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года о повышении цены на газ для населения и принять меры по отмене указанного Постановления КМУ.

Депутаты считают целью своего обращения - выполнение требований законодательства относительно 100-процентного поквартирного учета газа, увеличение финансирования государственных программ в сфере повышения энергоэффективности и обеспечение реальной монетизации субсидий.

Напомним, в Киеве и Сумах сегодня прошли митинги против новых цен на газ.

Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

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Источник: korrespondent.net