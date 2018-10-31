Под Горловкой сокращается линия фронта - ОБСЕ

В районе неподконтрольной Горловки сепаратисты продвинули вперед свои позиции у линии разграничения. Об этом в среду, 31 октября, заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передет УНИАН.

"На прошлой неделе мы действительно увидели признаки продвижения вперед еще в двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили вблизи Ставков и Горловки новые системы траншей, которые протянулись дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, в одном месте оно сократилось почти на километр", - сообщил Хуг.

Он отметил, что эти продвижения подобны тем, что происходили в Желобке, Водяном и Южном раньше в этом году, и совсем недавно - в Золотом.

"После того, как мы видели, что вокруг Широкино, Донецкого аэропорта, Дебальцево, района Павлополя, Пикуз, Авдеевки, Ясиноватой и районов вокруг Крымского и Смелого разворачивались ожесточенные боевые действия, мы можем сказать на основании результатов мониторинга, который продолжается в течение последних четырех лет, что существует прямая связь между продвижением вперед и повышением уровня насилия", - подчеркнул Хуг.

"Вы можете спросить, что случилось с положением о разминировании в рамках Минских соглашений и последующей договоренности от 2016 года о противоминной деятельности. Прошедшая неделя ничем не отличается от других. СММ ОБСЕ фиксирует наличие мин вдоль всей линии разграничения, несмотря на то, что стороны договорились извлечь мины и не устанавливать новые", - добавил Хуг.

Он отметил, что за прошедшую неделю ОБСЕ зафиксировала более 8 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net