В Турции сообщили подробности убийства Хашогги

Саудовского журналиста Джамаля Хашогги задушили, как только он вошел в помещение консульства Саудовской Аравии. Об этом в среду, 31 октября, заявили в Генеральной прокуратуре Турции, сообщает CNN Turk.

"Джамаль Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание генерального консульства", - говорится в письменном заявлении, являющемся первым официальным подтверждением причины смерти журналиста.

Таким образом, турецкая прокуратура не подтвердила то, что убийство Хашогги произошло в результате борьбы случайно, а также то, что это убийство не было запланированным.

В заявлении также отмечается, что после убийства тело Хашогги было расчленено.

При этом Генеральная прокуратура Турции указывает на отсутствие результативного сотрудничества с саудовской стороной.

"Не было получено конкретных результатов после общения с главным прокурором Саудовской Аравии, который посетил Турцию", - сообщили в турецкой прокуратуре.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с дипведомства. 23 октября СМИ со ссылкой на заявление главы турецкой партии Ватан Дога Перинчека сообщили, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В СМИ также попала информация о том, что Хашогги собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.

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Источник: korrespondent.net