Порошенко рассказал о росте эмиграции из Украины

Количество украинцев, выехавших за рубеж, в 2018 году выросло на 10-15%. Об этом в среду, 31 октября, сообщил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса.

Порошенко отметил, что согласно статистике 2017 года, разница между количеством людей, выехавших и вернувшихся составляет чуть более 200 тыс.

"Поэтому цифры, которыми пугали нас, что у нас миллион, два-три в год - это неправда. Тенденция растет - да, в 2018 году на 10-15% выезжает больше. Но у нас есть время, чтобы обеспечить нормальные условия для украинской рабочей силы", - заявил президент.

В контексте этого Порошенко отметил важность поднятия уровня заработных плат в Украине.

"Рынок труда должен быть конкурентоспособным не со средней Азией, а с Европейским союзом", - заявил гарант.

Он также сообщил, что в Украине сейчас от 4,5 млн человек работает на минимальную заработную плату.

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Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что из Украины ежегодно уезжает миллион граждан.

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Источник: korrespondent.net