Кандидат в преемники Меркель обновит ХДС

Христианско-демократическому союзу (ХДС) необходимы "прорыв и обновление". Об этом заявил бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине в среду, 31 октября. По его словам, ХДС не должен мириться с появлением в земельных и федеральном парламентах партий с "левого и правого флангов" демократической системы.

"Как убежденный европеец и сторонник трансатлантических связей буду всегда держать в поле зрения Германию и наших партнеров в мире. Мир и стабильность можно сохранить только сообща", написал политик в своем микроблоге Twitter.

Мерц, который в декабре текущего года будет баллотироваться в председатели ХДС вместо канцлера ФРГ Ангелы Меркель, хочет, чтобы рядовые члены партии участвовали в принятии решений об обновлении ее кадрового состава и структуры. Он сообщил, что ведет об этом переговоры с генеральным секретарем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном, которые также намерены побороться за пост председателя партии. Политик подчеркнул, что надеется на "живительную для ХДС", но при этом "справедливую и порядочную" дискуссию.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net