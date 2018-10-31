В ГСЧС начала работать первая женщина-спасительница от химических заражений. Об этом в среду, 31 октября, сообщает ТСН.

Отмечается, что профессия химика-спасателя еще год назад находилась в перечне недоступных для женщин. Однако, правительство на 458 профессий сократило этот список, благодаря чему многие женщины смогут освоить новые профессии.

В сюжете рассказывается, как работают первые в Украине водолазки и химик-спасительница.

Как говорится в сюжете, в обязанности первой в Украине женщины-спасительницы от химических заражений будет входить сбор разлившейся ртути, измерение радиации и выявление вредных веществ в воздухе.

Cмотрите фотогалерею: В Украине женщина впервые стала химиком-спасателем

Напомним, в связи с появлением женщин на традиционно мужских профессиях, ГСЧС издала словарь феминитивов для офицеров и офицерок.

Как сообщалось, Генштаб позволил женщинам быть снайперами.

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Источник: korrespondent.net