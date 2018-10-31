Вербовочное видео армии Украины признано одним из лучших в мире

Украинское видео заняло второе место в списке лучших военных вербовочных видео, который составило издание Business Insider. Всего в рейтинг вошло семь роликов.
В украинском видео история пехотинца рассказывается через образ обычной лопаты.
"Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире чем лопата или шанцевый инструмент. Видео из Украины – это шедевр с точки зрения кинопроизводства и рассказа. Это видео непревзойденное", - пишет издание, добавляя, что было не так просто поместить его на второе место.
На первое место издание поместило видео Вооруженных сил Швеции. Оно было признано лучшим из-за юмора. Ролик сначала высмеивает все возможные клише, которые часто фигурируют в подобных видео.
"Мы не можем предложить тебе что-то вроде вступительных сцен из кино, где модели позируют так, будто они морские пехотинцы. И мы не можем гарантировать, что у тебя будет возможность вдруг выскочить из воды с непонятным футуристическим оружием в руках. Мы не можем предложить тебе участие в тайных операциях на неизвестной территории. И до смеха драматической музыки на фоне тоже не будет, так же, как и моего крутого американского голоса", - говорит закадровый голос на английском языке в шведском ролике.
Далее в кадре появляются простые шведские военные на тренировке. "Но мы можем предложить тебе нашу реальность. Это подготовка к работе, на которой ты сможешь что-то изменить. На самом деле", - говорят они.
Издание отмечает, что только из-за шведского юмора и прямоты ролик Сухопутных войск Украины оказался на втором месте.
На третьем месте оказался ролик Вооруженных сил Нидерландов, в котором говорится, что армии страны не нужны дурачки, которые думают, что военная служба – это весело.
Видео о ВДВ России оказалось на четвертом месте из-за "заразности" песни, которую поют якобы российские военные. Но ролик длится три минуты и вряд ли он официальный. Также в рейтинг вошли вербовочные материалы Ирландии, Великобритании и Южной Кореи.
Украина в рейтинге армий. Почему ниже, чем до АТО
Ранее Порошенко заявлял, что ВСУ находится в десятке сильнейших армий Европы.
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Источник: korrespondent.net
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