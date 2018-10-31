Македония и Греция восстанавливают авиасообщение после 10 лет перерыва

Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после более чем десятилетнего перерыва, связанного со спором об изменении названия балканской страны. Об этом сообщает агентство Associated Press в среду, 31 октября.
Между Скопье и Афинами была прямая воздушная связь в 2003-2007 годах, но она была остановлена после того, как бывшее консервативное правительство Македонии назвало аэропорт Скопье в честь полководца Александра Македонского, разгневав Афины.
Нынешнее правительство Македонии в феврале сменило название международного аэропорта Скопье в качестве жеста доброй воли, а позже было подписано соглашение об изменении названия страны на Республика Северная Македония.
По информации оператора аэропорта Скопье, греческая авиакомпания Aegean Airlines с 6 ноября начнет летать в Скопье, рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Македония обязалась изменить название на Республика Северная Македония, подписав соответствующее соглашение с Грецией. Афины, в свою очередь, обещают снять блокаду вступления Скопье в ЕС и НАТО.
Напомним, 20 октября парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.
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Источник: korrespondent.net
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