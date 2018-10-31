В Голландии выпустили водку из тюльпанов

Голландский кинорежиссер и предприниматель Джорис Путман создал водку на основе луковиц тюльпанов и воды. Как сообщает Geek.com, напиток получил название Tulip Vodka.

Согласно сообщению, Путман экспериментировал над созданием водки несколько лет. Пробы проводились на небольшом ликеро-водочном заводе Clusius Craft Distillers, который принадлежит создателю напитка.

"Сейчас Tulip Vodka пользуется популярностью даже в ресторанах с мишленовскими звездами", - пишет издание.

Всего в арсенале Tulip Vodka два вида напитков: Pure (295 евро) и Premium (48 евро). Для производства первой Путман использовал около 350 тюльпановых луковиц, для последней - около 40.

Ранее в Великобритании разгорелся скандал после того, как ликеро-водочный завод в Бристоле Bristol Dry Gin выпустил водку Новичок по аналогии с названием нервно-паралитического вещества.

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Источник: korrespondent.net