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31. 10. 2018

Пойманный на взятке полицейский во время побега протаранил два авто

В Кировоградской области оперуполномоченного сектора уголовного розыска Кировоградского райотдела полиции разоблачили на взятке. Убегая от правоохранителей, полицейский протаранил два авто. Об этом в среду, 31 октября, сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Отмечается, что полицейский вымогал 12 500 гривен у предпринимателей за возможность беспрепятственно развозить дрова.

Его уличили во время передачи очередной суммы взятки в размере пяти тысяч грн. Однако, в ходе задержания полицейскому удалось сбежать. Во время бегства он протаранил два оперативных автомобиля, и, используя знание местности, скрылся.

"Во время преследования беглеца, в 100 м от места передачи взятки, правоохранителями обнаружены и изъяты денежные средства, которые взяточник выбросил из окна своего автомобиля, а в 15 км – поврежденный автомобиль Daewoo Lanos, на котором обратился к бегству", – уточнили в военной прокуратуре.

После преследования полицейского все-таки задержали. Проводятся первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона планирует сообщить задержанному полицейскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, также готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: Пойманный на взятке полицейский во время побега протаранил два авто

Напомним, в этот же день в Черновицкой области задержанные полицейские пытались скрыться от СБУ на служебном авто.

Ранее в Киеве два офицера полиции были задержаны на взятке в 50 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net

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