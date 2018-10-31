Группа евродепутатов едет на Донбасс

Депутаты ПАСЕ намерены в четверг, 1 ноября, совершить визит на восток Украины, чтобы выяснить ситуацию с безопасностью и условия работы там миссии ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ, спикер по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франк Швабе, сообщает Укринформ.
"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет скорее не об отчетах, мы хотим посмотреть... уважают ли их (миссию ОБСЕ)", - сказал он.
Также Донбасс планируют посетить еще несколько депутатов ПАСЕ от этой фракции.
В планы делегации европарламентариев также входит анализ состояния реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были начаты при поддержке Германии и реализуются на Донбассе.
"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где участвовала Германия, проект психо-социального сопровождения людей, пострадавших от войны", - сказал евродепутат.
Он добавил, что по результатам визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности оказания помощи людям на временно-оккупированной территории.
Кроме этого, депутаты исследуют состояние дел в Донбассе с гуманитарной помощью людям.
"Это 4,4 млн человек, страдающих в этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - заверил Швабе.
По его словам, в ПАСЕ есть определенное беспокойство по поводу ситуации в вопросе охраны окружающей среды.
Депутат немецкого Бундестага Франк Швабе встретится с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.
Под Горловкой сокращается линия фронта - ОБСЕ
Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли о готовности открыть новые офисы на Донбассе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.