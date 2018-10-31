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31. 10. 2018

Болтон рассказал о предстоящей встрече Трампа и Путина

Встреча Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Париже в ноябре будет, вероятно, непродолжительной. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает в среду, 31 октября, американский журналист, колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Болтон заявил, что встреча Трампа-Путина в Париже, "скорее всего, будет непродолжительной". Не саммит, а просто поговорить, я думаю", - заявил он в Twitter.

Bolton says the Trump-Putin meeting in Paris “is likely to be brief.” So not a summit, just a chat I guess.

— Josh Rogin (@joshrogin) 31 октября 2018 г.

Напомним, 11 ноября в Париже ожидается встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Порошенко также присоединится в Париже к Трампу и Путину в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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