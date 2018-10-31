УПЦ МП направила три иска против Верховной Рады

От церковных общин Украинской православной церкви МП поступило три иска против Верховной Рады относительно постановления об обращении к Всекленскому патриарху по поводу Томоса. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Судебная власть Украины.

Так, в производстве суда имеется три исковых заявления от различных истцов. Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный Кодексом административного судопроизводства Украины, то есть не более 60-ти дней со дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября.

Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с уведомлением сторон на 27 ноября 2018 года.

Упрощенным производством будет рассматриваться исковое заявление Религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области и заявление Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигийского монастыря, который находится в Житомирской области. А иск епископа Гедеона рассмотрят 27 ноября.

Ранее народный депутат Игорь Луценко заявлял, что Верховный суд рассмотрит дело по иску епископа Гедеона к Верховной Раде с требованием отменить постановление о Томосе.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом выдать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

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Источник: korrespondent.net