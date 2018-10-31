Платежный баланс Украины ушел в минус

За первые девять месяцев 2018 года платежный баланс Украины сведен с дефицитом 418 миллионов долларов. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что за аналогичный период 2017 года платежный баланс имел 1,919 миллиарда долларов профицита.
В сентябре платежный баланс сведен с профицитом 582 миллиона долларов против 637 миллионов долларов профицита годом ранее.
Отрицательное сальдо текущего счета составило 1,699 миллиарда долларов в сентябре и 3,878 миллиарда долларов - с начала года. Приток по финансовому счету составил 1,112 миллиарда долларов в сентябре и 3,424 миллиарда долларов – с начала года.
Напомним, августе платежный баланс Украины был сведен с профицитом на уровне 27 млн долларов. А в июле платежный баланс свели с дефицитом $170 млн.
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Источник: korrespondent.net
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