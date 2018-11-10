Бюджетная цена, флагманская "начинка": Honor 8X будет стоить 700 рублей

Производителям смартфонов все реже удается удивить покупателей чем-либо новым. Ведь все уже изобретено и с каждым новым поколением бренды добавляют лишь миллиметры к диагоналям экрана и мегапиксели к разрешению фотокамер. Однако подразделению Huawei, компании Honor вчера удалось удивить журналистов и поклонников марки — новинка Honor 8X по «начинке» не уступает таким моделям, как Huawei P20, и при этом стоит в половину дешевле.
700 рублей будет стоить Honor 8X в Беларуси — цены вчера объявили на презентации смартфона в Москве. Появится он в нашей стране уже в ноябре.
Итак, чем же примечательна новинка.
За заветные $350 покупатель получит так называемый безрамочный экран — 6.5-дюймовый дисплей занимает практически всю плоскость (91%) фронтальной панели.
Китайцы не стесняясь сравнивают свои телефоны с конкурентами. Так произошло и вчера.
Конфигурация памяти будет одна — 4 Гб оперативки и 64 Гб для операционной системы, установленных приложений и файлов.
При этом в смартфоне предусмотрено 2 слота под SIM-карты и один слот для карт памяти. Такого решения не то что в относительно доступных телефонах не встретишь, это и в дорогих пока не применяется.
Цветов будет три: черный, красный и синий. Последние два смотрятся наиболее эффектно. Кроме того, под разными углами оттенки «переливаются».
Корпус Honor 8X состоит из металла и стекла. С одной стороны это прибавляет статусности владельцу. С другой, стекло легче повредить.
Двойная фотокамера еще недавно была атрибутом флагманов Huawei. Впервые она появилась в модели Mate 9 два года назад. Сейчас аналогичный модуль используется в смартфоне стоящем в 3 раза дешевле.
Плюс разработчики программного обеспечения наделили камеру так называемым «искусственным интеллектом» — определением более 500 сюжетов и последующей автоматической коррекцией полученных фотографий. А к стандартной уже возможности определения лица и улыбки в кадре разработчики добавили распознавание котов и собак.
Делать селфи с домашним питомцем станет чуточку проще.
В скором времени редакция «Телеграфа» получит на тест новинку и опишет собственые впечатления от Honor 8X.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.