Бюджетная цена, флагманская "начинка": Honor 8X будет стоить 700 рублей

Производителям смартфонов все реже удается удивить покупателей чем-либо новым. Ведь все уже изобретено и с каждым новым поколением бренды добавляют лишь миллиметры к диагоналям экрана и мегапиксели к разрешению фотокамер. Однако подразделению Huawei, компании Honor вчера удалось удивить журналистов и поклонников марки — новинка Honor 8X по «начинке» не уступает таким моделям, как Huawei P20, и при этом стоит в половину дешевле.

700 рублей будет стоить Honor 8X в Беларуси — цены вчера объявили на презентации смартфона в Москве. Появится он в нашей стране уже в ноябре.

Итак, чем же примечательна новинка.

За заветные $350 покупатель получит так называемый безрамочный экран — 6.5-дюймовый дисплей занимает практически всю плоскость (91%) фронтальной панели.

Китайцы не стесняясь сравнивают свои телефоны с конкурентами. Так произошло и вчера.

Конфигурация памяти будет одна — 4 Гб оперативки и 64 Гб для операционной системы, установленных приложений и файлов.

При этом в смартфоне предусмотрено 2 слота под SIM-карты и один слот для карт памяти. Такого решения не то что в относительно доступных телефонах не встретишь, это и в дорогих пока не применяется.

Цветов будет три: черный, красный и синий. Последние два смотрятся наиболее эффектно. Кроме того, под разными углами оттенки «переливаются».

Корпус Honor 8X состоит из металла и стекла. С одной стороны это прибавляет статусности владельцу. С другой, стекло легче повредить.

Двойная фотокамера еще недавно была атрибутом флагманов Huawei. Впервые она появилась в модели Mate 9 два года назад. Сейчас аналогичный модуль используется в смартфоне стоящем в 3 раза дешевле.

Плюс разработчики программного обеспечения наделили камеру так называемым «искусственным интеллектом» — определением более 500 сюжетов и последующей автоматической коррекцией полученных фотографий. А к стандартной уже возможности определения лица и улыбки в кадре разработчики добавили распознавание котов и собак.

Делать селфи с домашним питомцем станет чуточку проще.

В скором времени редакция «Телеграфа» получит на тест новинку и опишет собственые впечатления от Honor 8X.