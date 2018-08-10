Bosch прокладывает новый путь в сфере грузовых перевозок

На Международной выставке в Гановере Bosch представил мультимедийные новинки для комфортных пассажирских перевозок.
Совершенствование логистических цепочек, оптимизация маршрута и упрощение работы водителей: Bosch повышает эффективность и уровень безопасности в логистике при помощи технологии, которая автоматизирует, связывает и электрифицирует коммерческие автомобили. На 67-й Международной выставке коммерческого автотранспорта в Ганновере (IAA) компания представила инновационные разработки для будущего грузовых перевозок.
Новая сеть сервисов упростит работу водителей грузовиков и специалистов по логистике
Платформа связи для «облачных сервисов»
Bosch использует одну платформу для подключения коммерческих автомобилей на протяжении всего срока их службы и тем самым обеспечивает технологическую основу для таких облачных сервисов, как прогнозирования необходимости в диагностике и обновление программного обеспечения. Платформа имеет два основных компонента. Базовый программный модуль — это безопасный коммуникационный интерфейс между автомобилем, облаком и логистическими службами. Второй компонент — модуль управления данными, который позволяет производителям коммерческих транспортных средств или менеджерам автопарков систематизировать данные о транспортных средствах, анализировать их и постоянно обновлять программное обеспечение.
Электронная система навигации
В будущем электронная система навигации Bosch будет совершенствоваться с каждой поездкой. Эта технология использует высококачественные карты с топографическими данными для построения маршрута. Управление двигателем и трансмиссией учитывает эти данные, чтобы выбрать наиболее эффективную стратегию вождения и снизить потребление топлива. Технология доступна уже несколько лет, но теперь она есть в обновленной версии. В будущем данная функция сможет определить, соответствует ли информация, хранящаяся на карте, фактическим условиям на дороге. Например, если камера автомобиля обнаруживает знак ограничения скорости на дороге, с показателем 30 км/ч, но карта говорит, что предел составляет 50 км/ч, то навигационная система грузовика запомнит новый показатель, а информация будет передана и другим грузовикам через облако. Широкое использование данной технологии планируется в начале 2019 года.
Профилактическая диагностика
Обычно диагностика не проводится во время простоя автомобиля, и в случае коммерческих транспортных средств это часто приводит к значительному экономическому ущербу. Профилактическая диагностика Bosch регистрирует и оценивает состояние транспортного средства и системы во время простоя, постоянно сохраняя данные в облако. На основе этих данных поломки часто можно предвидеть и вовремя с ними справиться. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание коммерческих автомобилей и повышает их доступность.
Мониторинг грузов
Где находится груз и в каком он состоянии? Эти вопросы часто задают себе специалисты по логистике и их клиенты. Регистратор транспортных данных Bosch предоставит ответы и сделает цепочку поставок грузов более прозрачной. Занимая всего , небольшой механизм со встроенными датчиками контролирует транспортировку груза и измеряет температуру и влажность, а также отслеживает положение и возможные повреждения груза при транспортировке. Специальное приложение для смартфона или планшета фиксирует измеренные значения, и если они превышены, то приложение оповещает об этом. Система помогает обнаружить потенциальный вред грузу на раннем этапе и определить ответственного за ущерб.
Центральный шлюз управления
Центральный шлюз контролирует обмен данными между ЭБУ грузовика и окружающей автосредой по всем системам и, следовательно, является центральным узлом связи для подключенных автомобилей. Современные технологии передачи и шифрования информации делают обмен данными особенно безопасным. Они предотвращают незаконный доступ к сети транспортных средств с помощью межсетевого экрана или системы обнаружения вторжений, разработанной дочерними компаниями Bosch\ETAS и ESCRYPT.
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