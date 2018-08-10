В Беларуси сварили тыквенное пиво

Лидский пивзавод представляет лимитированную осеннюю новинку из крафтовой серии «Калекцыi Майстра»: Pumpkin Ale.
Запуску Pumpkin Ale из линейки «Калекцыя Майстра» предшествовало зрелищное появление в Минске всадника с тыквой на голове. Наездник, словно сошедший со страниц романа Майна Рида, проскакал на лошади по центральным улицам и вызвал большой интерес у прохожих.
Сегодня тыквенное пиво является одним из самых любимых сезонных стилей не только в США, но и во всем мире. Считается, что тыквенное пиво появилось на американском континенте в период между XVII-XVIII веками. В ранние колониальные годы именно тыкву использовали для приготовления пива из-за недостатка сырья – в первую очередь солода. Однако постепенно, с развитием земледелия интерес к тыквенному пиву угас. Вторую жизнь этот популярный сорт получил в 1985 году, в первые годы крафтовой революции. Билл Оунсон из Калифорнии вдохновился одним из рецептов Джорджа Вашингтона и сварил тыквенный эль. Но добавил в него нечто особенное — специи. Так появился современный вариант тыквенного эля, завоевавший потребителей во всем мире.
Согласно сертификационной программе пивных судей BJCP, тыквенное пиво относится к категории Autumn Seasonal Beer.
Pumpkin Ale от «Лидского пива» – сезонное темное пиво бархатного цвета крепостью 4,6% с тыквенным ароматом и вкусом, дополненным пикантностью корицы и нежностью ванили. При производстве Pumpkin Ale, помимо тыквенного сока, используется сочетание темных солодов Munich Dark и Dark Ale, которое еще больше подчеркивает особый нетривиальный вкус новинки.
Массовая доля сухих веществ в Pumpkin Ale составляет 11,8%, степень горечи –12 единиц по BU. Пиво рекомендуется подавать при температуре от 10 до 12 градусов.
Новинка выпущена в крафтовой серии и открывает белорусским потребителям популярный класс продуктов в пивном крафте. Тыквенный эль появится на прилавках магазинов уже с 8 октября.
Pumpkin Ale стал 13-м вкусом серии «Калекцыя Майстра». Новинка выпущена лимитированной партией – всего 85 000 литров – и будет доступна в продаже до конца февраля 2019 года. Сорт представлен только в одном формате упаковки – стеклянная бутылка 0,5 л. Рекомендованная цена составляет 2,42 рубля.
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