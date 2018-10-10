МТС выпустил подкаст про Октябрьскую улицу

МТС и 34mag.net продолжают серию подкастов о Минске. Следующая аудиоистория — про улицу Октябрьскую. Скачивайте подкаст на русском, белорусском, английском языках и отправляйтесь исследовать город.

Чем дышала улица сотню лет назад и чем здесь можно вдохновиться сегодня? Старинные здания Октябрьской — памятники индустриальной эпохи XX века — излюбленное место фотографов, художников и кинорежиссеров. В наши дни из промышленного района Октябрьская превратилась в своеобразный арт-объект. Заводские цеха соседствуют с креативными площадками и уже сами стали частью культурного пространства улицы.

Творческие встречи с художниками и архитекторами, воркшопы, выставки и кинопоказы, белорусско-бразильский фестиваль урбан-арта и многое другое. Интересные факты и полезную информацию об Октябрьской узнаете из подкаста на 34travel.me и 34mag.net.

Проект компании МТС и интернет-журнала 34mag.net предлагает по-новому открыть Минск горожанам и гостям белорусской столицы. Партнеры уже записали аудиоистории о проспекте Независимости, Большом театре оперы и балета, Комаровке, «Минск для новичков» и продолжают серию подкастов о городе. Также можно послушать подкасты о Беловежской пуще и Несвиже.