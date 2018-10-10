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10. 10. 2018

Абоненты МТС могут подарить мамам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Головной офис МТС в Минске

Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

  1. Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно здесь, чтобы начать им пользоваться, авторизируйтесь в «Мой МТС»).
  1. Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.
  1. Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

«Мой МТС» — мобильное приложение, которое позволяет абоненту решать основные вопросы обслуживания без посещения салона связи или звонка в call-центр. С помощью «Мой МТС» можно получать актуальные данные о состоянии счета и остатках трафика, менять тариф, подключать/отключать услуги, пополнять счет с банковской карты и многое другое. Приложение доступно на смартфонах и планшетах на операционных системах Android и IOS.

 

 

 

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