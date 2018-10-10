«Лидское пиво» нацелилось на 300 млн. литров к 2025 году

«Лидское пиво» планирует к 2025 году повысить объем реализации напитков до 300 млн. Об этом рассказал ген. Директор компании Аудриус Микшис. Предприятие озвучило итоги работы за 8 месяцев 2018 года, а также планы на будущее.
Категория «Пиво»
За период с января по август 2018 года «Лидское пиво» реализовало на территории Республики Беларусь 64 836 тыс.л., что на 4,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря эффективной стратегии продаж и планированию маркетинговых активностей, а также успешным запускам новинок.
В категории «Пиво» предприятие, как и прежде, входит в тройку лидеров по объемам продаж.
«На рынке белорусского пива сохраняется тенденция роста. За 8 месяцев текущего года объем рынка пива вырос на приблизительно на 4%. Вполне вероятно, что до конца года рынок будет стабильным и не превысит порог прироста в 4%. В последующие несколько лет, скорее всего, он будет медленно расти», — сказал Аудриус Микшис, генеральный директор ОАО «Лидское пиво».
Категория «Квас»
В категории «Квас» «Лидское пиво» на рынке традиционно лидирует на рынке. Из года в год предприятие сохраняет положительные темпы роста. За 8 месяцев 2018 года ОАО «Лидское пиво» реализовано 58 448 тыс.л. кваса (вместе с экспортом). Прирост по отношению в аналогичному периоду прошлого года составил 39,7%.
С января по август на внутреннем рынке компания реализовала 25 365 тыс.л. кваса. В 2018 году квас «Лидский» представлен сортами «Лидский Хлебный», «Лидский Темный» и новинкой 2018 года — «Лидский Летний». До конца года ожидается выход еще одной сезонной новинки.
Категория «Безалкогольные газированные напитки»
За период с января по август по рынку в категории «безалкогольные газированные напитки» также наблюдается рост. Темп роста по этой категории у «Лидского пива» составил 45,4%. Рост обусловлен в первую очередь активным развитием направления Pepsi — запуск формата Pepsi MAX 2,0л и Pepsi Wild Cherry (три формата в ПЭТ).
Доля рынка Pepsi за период с января по август 2018г. включительно составила 12,5% (с учетом собственных торговых марок сетей).
*Расчеты ОАО «Лидское пиво» частично основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen от 25.09.2018 по аудиту розничной торговли по категории безалкогольных газированных напитков за исключением кваса и квасных напитков в Республике Беларусь в городах с населением более 10 000 с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. (© 2018, Иностранное унитарное предприятие «Эй-Си Нильсен Бел»).
Экспортные показатели
Общий темп прироста за январь-август 2018 года по экспорту продукции в категориях «Пиво» и «Квас» составил +58,4 %. Лидером по отгрузкам остается категория «Квас». С января по август 2018 года предприятием реализовано 33 083 тыс. л кваса.
Продажи в категории «Пиво» упали на 10,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 8 месяцев текущего года было продано 10 141 тыс. л пива.
Основным экспортным рынком сбыта для компании остается Россия. Продолжается сотрудничество с Германией и Польшей. В 2018 году квас «Лидское пиво» появился в крупной польской сети «Бедронка». Кроме того, предприятие продолжило сотрудничество со Словакией, Чехией, Венгрией, Израилем, Болгарией, а также Грузией, Арменией, Азербайджаном.
В 2018 году «Лидское пиво» в очередной раз провело «LIDBEER. Фестиваль хмеля, солода и воды», на который приехало более 130 000 человек. На фестивале было продано больше 78 тыс.л. пива и 30 тыс. л. напитков. Среди других ежегодных крупных КСО-проектов «Лидское пиво»: профессиональный конкурс барменов «Lidskae Beer Master» и социально-образовательная инициатива в поддержку белорусского языка — «Агульная дыктоўка».
Самая главная награда в этом году — еще одна золотая медаль и Гран-При конкурса «International Beer Challenge» в категории «Пшеничное пиво». Победу в престижном профессиональном конкурсе компании принес сорт «ЛІДСКАЕ Пшанічнае Светлае».
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