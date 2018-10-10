Bosch создает электрокары будущего для доставки грузов

Электрические силовые установки от Bosch помогают решить проблему с доставкой грузов в городских условиях.
Бум на онлайн-шопинг создает дополнительную нагрузку на городское движение. Недостаток погрузочно-разгрузочных зон в центре города вынуждает водителей микроавтобусов и тяжелых грузовиков парковаться вторым рядом, мешая движению. В итоге, пробки, шум и вредные выбросы, которые сопутствуют перегруженному трафику, только подпитывают разговоры о введении запрета въезда в центр города. И это касается не только служб доставки, но и тех, кто занимается торговлей и другим малым бизнесом, требующим передвижения в микроавтобусах. «Чтобы обеспечивать своевременную доставку в городах, следует учитывать особенности городского движения», – говорит д-р Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH. Чтобы помочь решить эту проблему, Bosch выводит на рынок новую электрическую силовую установку для небольших коммерческих автомобилей. Первые транспортные средства с таким оснащением появятся в 2019 году.
Незаметная доставка
Почтовая служба Deutsche Post уже инициировала изменения в городских поставках с помощью электрического курьерского микроавтобуса StreetScooter, который оснащен электроприводом от Bosch. Создание электрической силовой установки, которой можно будет оснастить подавляющее большинство транспортных средств доставки, стало следующим шагом в этом направлении. Благодаря этому решению электрические микроавтобусы смогут совершать доставку от распределительного центра до двери получателя. Более того, передвижение в условиях городских пробок даже играет на руку, поскольку, благодаря рекуперативному торможению, электромобили могут восстанавливать заряд, что увеличивает запас хода.
Большинство маршрутов доставки составляют менее 80 километров в день – расстояние, легко покрываемое одним зарядом батареи. Весь автопарк может быть перезаряжен во время ночной стоянки в депо. Любые запреты на вождение в центрах городов не будут касаться использования электрического транспорта, поскольку силовые установки таких автомобилей обеспечивают нулевой выброс вредных веществ. Такой способ доставки с экономным расходованием ресурсов популярен не только в городах. Для 61% немцев, когда дело касается онлайн-покупок, наличие опции доставки электромобилем является ключевым критерием в выборе, согласно исследованию PwC. Еще одно преимущество заключается в том, что электромобили создают меньше шума, что также должно увеличить число доставок в вечернее время. Такое изменение может облегчить трафик в часы пик и обеспечить более гибкие периоды доставки. «Bosch создает электронную мобильность там, где в ней действительно нуждаются, – для служб доставок в городских условиях», – говорит Хейн.
Доступны для широкого потребления
Силовая установка eCityTruck от Bosch представлена двумя моделями: с трансмиссией и без нее. Задача заключалась в создании решений, которые быстро интегрируются и учитывают различные требования автопроизводителей. Они могут быть масштабированы для легких коммерческих автомобилей весом от 2 до 7,5 т, что позволяет оснащать ими большинство коммерческих автомобилей. Микроавтобусы очень распространены: по статистике Shell, примерно три четверти всех коммерческих автомобилей, зарегистрированных в Германии, относятся к этому классу, и их число растет. «Электрическая силовая установка от Bosch для коммерческого транспорта способна изменить облик городского движения. Мы наполним рынок электрическими микроавтобусами», – говорит Хейн. Новая концепция силовой установки eCityTruck от Bosch предполагает использование множества компонентов, таких как электродвигатель и силовая электроника, и объединение их в один блок. Благодаря рациональному использованию составляющих, силовая установка становится более производительной и доступной по цене. А то, что решение может быть легко интегрировано в действующие системы, решает проблему времязатратной и трудоемкой разработки новых компонентов. Еще одно преимущество для автопроизводителей заключается в том, что решение Bosch позволяет им быстро выводить автомобили на рынок.
Bosch уже предлагает решение «все в одном» для пассажирских автомобилей – систему осевого электрического привода e-axle, что значительно сокращает время разработки автомобиля. Расширяя ассортимент своих продуктов, которые теперь доступны и для небольших коммерческих автомобилей, Bosch усиливает свою поддержку автопроизводителей в направлении электрификации автомобилей.
Планы Bosch по электрификации коммерческих автомобилей не ограничиваются микроавтобусами. Вместе с американским стартапом Nikola Motor Bosch разрабатывает силовую установку, способную обеспечивать значительный запас хода. Новая электрическая силовая установка играет важную роль в достижении цели Bosch – стать лидером глобального рынка электромобильности, который сформируется после 2020 года. Также работа в этом направлении помогает компании воплотить еще одну свою идею – сделать реальностью передвижение на транспорте без вредных выбросов, дорожно-транспортных происшествий и стрессов. Такое будущее, по мнению Bosch, способно обеспечить автоматизацию, интеграцию сетевых возможностей (средства навигации, ориентации, интернет-связи и т.д.) и электрификацию.
Больше информации об электрической силовой установке для коммерческого транспорта можно найти здесь.
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