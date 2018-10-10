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10. 10. 2018

life:) предложил тариф с неограниченным мобильным интернетом и звонками во все сети

Бесконечный мобильный интернет, неограниченные минуты для разговоров и смс без конца — новое предложение от life:)

Для новых клиентов мобильный оператор снизит стоимость абонентской платы в первые три месяца до 12,90 руб/мес. А для тех, кто перенесет номер в сеть life:) – в первые шесть месяцев. Стандартная абонентская плата на тарифном плане «Безлимит на всё» равна 16,90 руб/мес.

Предложение простое и соответствует главным потребностям наших клиентов в мобильной связи и интернете, без дополнительных платежей и риска уйти в минус. Сейчас этот тариф открыт и для новых абонентов, и для тех, кто уже с нами, — отметила начальник управления продуктового маркетинга life:) Марина Батурчик.

Подключиться на новый тариф «Безлимит на все» можно во всех салонах связи life:), личном кабинете, приложении Smart life:), интернет-магазине мобильного оператора или набрав на своем телефоне *9888#

Подробнее об условиях предложения «Безлимит на всё» можно узнать здесь.

 

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