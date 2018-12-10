Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A9 с четырьмя основными камерами для тех, кто стремится познавать мир, сохранять яркие моменты своей жизни на фото и делиться ими. Samsung Galaxy A9 будет доступен в трех стильных цветах с градиентом: черный, синий и розовый по рекомендованной розничной цене 1349 белорусских рублей.

Galaxy A9 станет отличным помощником для активных пользователей, которые знают, чего хотят от жизни, и уверенно идут к своим целям. С этим смартфоном можно создавать фотографии любой сложности: от неповторимого селфи до идеальных панорамных снимков.

«Мы в Samsung понимаем, насколько важны для современных пользователей инновации в сфере визуальных средств коммуникации, - прокомментировал Донг Джинг Ко, президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics. – Опираясь на свой богатый опыт разработки смартфонов, мы внедряем инновации во все устройства линейки Galaxy, чтобы сделать доступными самые передовые технологические достижения для большего количества пользователей. Так, на Galaxy A9 мы представляем ведущие технологии для камер смартфонов».

В современном сетевом мире, где в объектив фотокамер пользователей регулярно попадают самые разные моменты из их жизни (от сцен из повседневной жизни до грандиозных событий) - смартфоны - больше, чем устройство для совершения звонков.

Четыре основные камеры

Galaxy A9 позволяет легко делать динамичные и эффектные фото. Четыре объектива помогут раскрыть творческий потенциал для создания уникальных снимков.

Основная камера 24 МП обеспечивает яркие и четкие кадры в условиях низкой освещенности.

Объектив с двукратным оптическим зумом позволяет снимать мельчайшие детали даже с большого расстояния.

Камера с ультрашироким углом для создания фотографий бескрайних пейзажей имеет функционал на базе технологии искусственного интеллекта (функция «Оптимизация изображения») и «научилась» определять сцену на снимке и подбирать подходящие для нее настройки.

Портретная камера с возможностью ручной настройки размытия фона (функция «Живой фокус») дает полную свободу для самовыражения.

Высокая производительность в течение всего дня

Надежная батарея емкостью 3800 мА/ч позволяет пользователю наслаждаться производительностью смартфона весь день. 128 ГБ встроенной памяти устройства с возможностью расширения еще на 512 ГБ с помощью microSD-карты позволяет хранить на смартфоне всю необходимую информацию и реже удалять файлы.

Чтобы сделать жизнь пользователей еще комфортнее, Galaxy A9 получил поддержку Samsung Pay и Samsung Health, а также множество функций для многозадачности, таких как, например, режим разделенного экрана или двойной месенжер.

Первоклассный дизайн

Благодаря обтекаемому эргономичному корпусу с изогнутой задней панелью из 3D-стекла устройство удобно располагается в руке. Переливающийся градиент черного, розового и синего цветов корпуса придает дополнительное преимущество пользователю смартфона в виде стильного аксессуара.

Приобрести устройство можно в салонах фирменной розничной сети Samsung, двух Samsung Plaza (ТЦ Galleria и ТЦ Dana Mall), а также салонах партнеров с 16 ноября 2018 года.

Технические характеристики Samsung Galaxy A9

Galaxy A9 Экран 6,3-дюймовый Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220 Камера Четыре основные камеры: 24 МП (F1.7) + 5 МП (F2.2)+ 10 МП (F2.2) + 8 МП (F2.4) Съемка в условиях низкой освещённости – диафрагма F1.7 Широкоугольная камера, угол обзора 120° Портретные снимки Двукратное оптическое увеличение Фронтальная: 24 МП (F2.0) Корпус 162,5 x 77 x 7,8 мм, 183 г Процессор Восьмиядерный Qualcomm SDM660 (4х2.2 ГГц и 4х1.8 ГГц) Память 6ГБ ОЗУ, 128 ГБ + слот MicroSD (до 512ГБ) Батарея 3800 мАч ОС Android 8.0 (Oreo) Сеть 3CA, LTE Cat.9 Беспроводные подключения Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5ГГц), VHT80 MIMO, Bluetooth® v 5.0 (LE до 2Мбит/c), ANT+, USB Type-C, NFC, геолокация (GPS, ГЛОНАСС) Бесконтактные платежи Samsung Pay (NFC) Сенсоры Акселерометр, сканер отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнетический сенсор, датчик Холла, датчик приближения, RGB-сенсор Аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Более подробная информация о Galaxy A9, предзаказе, условиях акции доступна на сайте.