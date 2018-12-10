23 октября стартует юбилейный XV Международный форум «БАНКИТ’2018». Мероприятие пройдет на площадке отеля Marriot и соберет свыше 2 000 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления более чем из 10 стран. Организаторами форума «БАНКИТ’2018» традиционно выступают Национальный банк Республики Беларусь, Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» и Ассоциация белорусских банков.
Целью юбилейного Форума станет содействие адаптации субъектов финансово-кредитной системы к процессам и результатам цифровой трансформации на основе анализа современных трендов и поиска передовых технологий.
"Банкам сейчас важно искать и осваивать новые сегменты рынка, где финансовые сервисы смогут эффективно дополнить сторонние услуги, – считает председатель правления БСБ Банка Дубков Сергей, – В настоящее время цифровизация банковского сектора рассматривается не столько как возможность получить большие операционные доходы, а как способ сократить операционные расходы на содержание филиальной сети. Важно также понимать, что в ближайшем будущем появятся новые платежные агенты, которые будут осуществлять расчетные операции, и банковская монополия на эти и другие традиционно банковские операции уйдет. Решение этих задач требует создания благоприятных условий и использования эффективных механизмов для обмена цифровыми данными как на уровне отдельного банка, так и всего банковского сектора".
Сегодня БАНКИТ перестал быть ярмаркой продаж, теперь это площадка для поиска решений. Форум как дискуссионная площадка особенно полезен международным опытом и возможностью обмена мнениями с иностранным ТОП-менеджментом. Такой опыт становится в некотором роде оценкой наших продуктов и степени развития. Анализируя работу иностранных коллег, мы оцениваем реализацию предпринятых мер и получаем точку отсчета для собственных идей и действий».
Конкурентное поле, сформированное банками в борьбе за качество услуг, становится главным критерием для оценки современного уровня клиентоориентированности. «Если 10 лет назад IT в банке было скорее средством, чем целью, то сегодня ситуация кардинально изменилась, – отмечает Жишкевич Андрей Казимирович председатель правления МТБанка. – Создавая наши новые продукты и открывая неопробованные ранее направления развития, мы прежде всего оцениваем насколько они инновационны, будут ли они нужны и интересны клиентам, которые придут к нам даже через какое-то время. Время, когда банки могли делать однотипные продукты и не вкладываться в развитие, зная, что клиент в любом случае будет пользоваться их услугами, прошло». Современный тренд на перевод взаимоотношений с клиентами в онлайн также оказывает свое воздействие на рынок. «Больше не нужно открывать отделение в каждом небольшом городе, чтобы дотянуться до клиента, – рассказывает Андрей Жишкевич. – Достаточно выстроить соответствующие бизнес-процессы, реализовать удаленную аутентификацию и организовать доставку карт клиентам. Это куда менее затратно и более эффективно, чем развивать розничную сеть».
«Если мы хотим диджитал-банкинг, если мы хотим ИТ-страну, то банкам необходимо идти в онлайн, – отмечает Валерий Смоляк, председатель правления Альфа-банка.– Здесь нет конкуренции с ИТ. В силу громоздкости инфраструктуры банкам могут быть не интересны некоторые решения, в то время как финтехи смогут развивать те направления, которые пока еще минимально развиты у нас. Со временем, новые игроки рынка смогут забрать часть операций у банков, но у классического банкинга всегда будет своя ниша. Сейчас банки готовы реализовывать свои проекты и внедрять новые бизнес-процессы, однако, законодательно регулировать новшества всегда достаточно сложно. При этом сам нормотворческий процесс занимает некоторое время. И БАНКИТ здесь уже выступает как главная площадка по обмену опытом и нетворкингу банковского айти-сообщества и Национального Банка».
На Форуме участников ждет особенная, насыщенная программа, которая включит в себя: традиционно пленарную сессию, где выступит руководство Национального банка Республики Беларусь, ТОП-менеджмент Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ), 11 секционных заседаний, в том числе дискуссии, на которых более 60 спикеров представят технологические решения в банковском секторе других стран, а также поделятся опытом особенностей внедрения финтех-проектов.
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