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12. 10. 2018

Нетрезвый мужчина позвонил в 103 и пригрозил взорвать Гомель

31-летний житель агрогородка Красное Гомельского района задержан за хулиганство по телефону. Об этом сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Вечером 11 октября мужчина позвонил на линию 103 и потребовал прислать машину скорой помощи. Путая слова, мужчина предъвил ультиматум: "...если не будет медиков, взорву Гомель и всех взорву".

Информацию о звонке передали сотрудникам Гомельского РОВД, они смогли оперативно установить личность нарушителя и выехать к нему домой. По словам Виталия Пристромова, 31-летний житель агрогородка Красное недавно вернулся из России, где был на заработках. Приехав, мужчина стал посвящать время выпивке. Звонок в службу 103 он совершил на 10 сутки злоупотребления алкоголем. 

Сейчас мужчине предстоит объяснить свое поведение сотрудникам Гомельского РОВД. 
 

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