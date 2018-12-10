Нетрезвый мужчина позвонил в 103 и пригрозил взорвать Гомель

31-летний житель агрогородка Красное Гомельского района задержан за хулиганство по телефону. Об этом сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Вечером 11 октября мужчина позвонил на линию 103 и потребовал прислать машину скорой помощи. Путая слова, мужчина предъвил ультиматум: "...если не будет медиков, взорву Гомель и всех взорву".

Информацию о звонке передали сотрудникам Гомельского РОВД, они смогли оперативно установить личность нарушителя и выехать к нему домой. По словам Виталия Пристромова, 31-летний житель агрогородка Красное недавно вернулся из России, где был на заработках. Приехав, мужчина стал посвящать время выпивке. Звонок в службу 103 он совершил на 10 сутки злоупотребления алкоголем.

Сейчас мужчине предстоит объяснить свое поведение сотрудникам Гомельского РОВД.

