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12. 10. 2018

ГАИ проведет «Фильтр» в Минской области и отработает трассу М5

13 и 14 октября в некоторых регионах Минской области с целью выявления недисциплинированных водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также предупреждения ДТП, пройдет специальное мероприятие «Фильтр». Об этом сообщил Сергей Чеботарёв, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.

В ходе мероприятия ГАИ Минской области особое внимание будет уделять выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющих или лишенных права управления, а также нарушений правил перевозки детей-пассажиров и транспортным средствам с видоизмененными идентификационными номерами.

Также с 12 по 14 октября ГАИ Минской области проведет  массированную отработку автомобильной дороги М-5 Минск – Гомель в пределах Минского и Пуховичского районов.

Особое внимание ГАИ уделит пресечению фактов превышения установленной скорости движения, выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и «водителей-бесправников», нарушениям ПДД пешеходами, велосипедистами, водителями мототранспорта. Также проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Во время отработки предусмотрено выставление дополнительных нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и характеризующихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД. Массированная отработка автодороги М-5 продлится до позднего вечера 14 октября.

 

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