ГАИ проведет «Фильтр» в Минской области и отработает трассу М5

13 и 14 октября в некоторых регионах Минской области с целью выявления недисциплинированных водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также предупреждения ДТП, пройдет специальное мероприятие «Фильтр». Об этом сообщил Сергей Чеботарёв, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.
В ходе мероприятия ГАИ Минской области особое внимание будет уделять выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющих или лишенных права управления, а также нарушений правил перевозки детей-пассажиров и транспортным средствам с видоизмененными идентификационными номерами.
Также с 12 по 14 октября ГАИ Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М-5 Минск – Гомель в пределах Минского и Пуховичского районов.
Особое внимание ГАИ уделит пресечению фактов превышения установленной скорости движения, выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и «водителей-бесправников», нарушениям ПДД пешеходами, велосипедистами, водителями мототранспорта. Также проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).
Во время отработки предусмотрено выставление дополнительных нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и характеризующихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД. Массированная отработка автодороги М-5 продлится до позднего вечера 14 октября.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.