Лента RSS
Подписаться на ленту
12 октября 2018, пятница, 16:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
12. 10. 2018

В ближайшие два года ожидается отмена роуминга между Беларусью и Россией

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко рассчитывают на решение вопроса об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Об этом они сообщили во время V Форума регионов.

смотрите также Рапота: Беларусь и Россия начали продвигаться в вопросе отмены роуминга

Михаил Мясникович отметил, что эта тема с повестки дня не снята и выразил надежду, что в рамках союзного строительства вопрос будет решен до конца. "Сейчас идет сопоставление и финансовых потоков, и времени. Работают наши соответствующие министерства и основные компании, которые оказывают услуги мобильной связи. Я верю в то, что на союзном пространстве у нас не будет роуминговых проблем", - подчеркнул он, сообщает БелТА.

Валентина Матвиенко отметила, что в августе на ведомственном уровне между Беларусью и Россией утверждена дорожная карта по движению к ликвидации роуминга в Союзном государстве. "Вопрос этот еще и экономический, финансовый. Сейчас ведется уточнение выпадающих доходов наших компаний. Но я абсолютно уверена, что в ближайшее время - год-полтора - эта дорожная карта будет выполнена и роуминг будет ликвидирован. Этот вопрос точно будет решен", - резюмировала она.

Это Интересно
Актуальное
Технологии
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.