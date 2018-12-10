В ближайшие два года ожидается отмена роуминга между Беларусью и Россией

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко рассчитывают на решение вопроса об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Об этом они сообщили во время V Форума регионов.
Михаил Мясникович отметил, что эта тема с повестки дня не снята и выразил надежду, что в рамках союзного строительства вопрос будет решен до конца. "Сейчас идет сопоставление и финансовых потоков, и времени. Работают наши соответствующие министерства и основные компании, которые оказывают услуги мобильной связи. Я верю в то, что на союзном пространстве у нас не будет роуминговых проблем", - подчеркнул он, сообщает БелТА.
Валентина Матвиенко отметила, что в августе на ведомственном уровне между Беларусью и Россией утверждена дорожная карта по движению к ликвидации роуминга в Союзном государстве. "Вопрос этот еще и экономический, финансовый. Сейчас ведется уточнение выпадающих доходов наших компаний. Но я абсолютно уверена, что в ближайшее время - год-полтора - эта дорожная карта будет выполнена и роуминг будет ликвидирован. Этот вопрос точно будет решен", - резюмировала она.
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