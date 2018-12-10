Пьяный мужчина ездил по Минску на автомобиле без дверей и сидений

12 октября в 01.50 ночи внимание сотрудников ДПС привлек внимание странный автомобиль "Киа". Нетрезвый мужчина ездил по улицам города на автомобиле без дверей и сидений.

Водитель автомобиля "Киа", молодой человек 1996 года рождения, двигался по улице Ваупшасова в направлении улицы Корвата без права управления транспортными средствами и в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле). Сотрудники составили на нарушителя административные протоколы, авто доставили на охраняемую стоянку. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby