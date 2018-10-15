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15. 10. 2018

Более 1000 школьников посетили выставку МТС «Вселенная интернета» - экспозиция продлена

Интерактивную выставку «Вселенная интернета» в Национальной библиотеке за первый месяц работы посетило больше тысячи школьников. В связи с интересом к экспозиции компания МТС продлевает ее работу. Посетить выставку в Минске можно до конца этого года. Затем «Вселенная интернета» отправится в областные центры Беларуси.

Выставка «Вселенная интернета» — совместный проект МТС, Министерства образования и детского фонда ООН ЮНИСЕФ, направленный на обучение школьников безопасному поведению в Сети. Интерактивная экспозиция работает в Национальной библиотеке с начала учебного года. Посетить выставку могут дети, родители и педагоги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

На выставке школьники в игровой форме знакомятся с историей Мировой сети, учатся пользоваться антивирусными программами, правильно общаться в интернете. Кроме того, детям предлагают пройти опрос на тему кибербуллинга. Полученные данные смогут стать основой для мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве.

Интерактивная выставка «Вселенная интернета» продолжает проект «Дети в интернете», который компания МТС реализует в рамках соглашения с Министерством образования Беларуси при поддержке ГИАЦ Минобразования.

 

 

 

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