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16. 10. 2018

Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размеры процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 16 октября 2018 года увеличил размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в долларах США.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» ставки составят: на 190 дней - 2,0%, на 395 дней - 2,8%, на 732 дня - 2,9%, на 3 года - 3,0%. Депозит является безотзывным, валюта вклада – доллары США.

По договорам срочного отзывного банковского вклада «Окно возможностей» на 190 дней, 395 дней и 3 года ставки составят 1,0%, 1,8% и 2,0% соответственно. Валюта вклада – доллары США.

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