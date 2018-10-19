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19. 10. 2018

В Бобруйском районе сбили велосипедиста

18 октября вечером возле деревни Михалево-2 произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

Гомельчанин на автомашине «Ивеко» сбил жителя деревни Большие Бортники, который ехал на велосипеде. Мужчина скончался на месте. Остальных подробностей происшествия пока не сообщается.

 

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