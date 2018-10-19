Беларусь будет совершенствовать пограничную безопасность

"Беларусь в целях повышения пограничной безопасности будет модернизировать инфраструктуру Государственной границы и приграничной территории", - отмечается в документе, сообщает Sputnik.by .

Белорусские пограничники, согласно документу, также планируют также ускорение адаптации сил и средств пограничного контроля к работе с биометрическими документами. Одна из целей, указанных в Концепции - повышение транзитных возможностей Беларуси.

Затронуты также вопросы о мерах по противодействию коррупции в деятельности должностных лиц, имеющих отношение к обеспечению пограничной безопасности Беларуси. Также в ближайшие 5 лет белорусские пограничники будут совершенствовать боевую и мобилизационную готовность.