Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2018, пятница, 12:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,43
19. 10. 2018

Беларусь будет совершенствовать пограничную безопасность

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

В Беларуси будет совершенствоваться национальное законодательство в сфере обеспечения пограничной безопасности. Об этом сообщается в Концепции обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018–2022 годы. Указ уже подписан главой государства.

смотрите также 18 октября Совмин внес в парламент экономическую программу на на 2019—2020 годы

"Беларусь в целях повышения пограничной безопасности будет модернизировать инфраструктуру Государственной границы и приграничной территории", - отмечается в документе, сообщает Sputnik.by.

Белорусские пограничники, согласно документу, также планируют также ускорение адаптации сил и средств пограничного контроля к работе с биометрическими документами. Одна из целей, указанных в Концепции - повышение транзитных возможностей Беларуси.

Затронуты также вопросы о мерах по противодействию коррупции в деятельности должностных лиц, имеющих отношение к обеспечению пограничной безопасности Беларуси. Также в ближайшие 5 лет белорусские пограничники будут совершенствовать боевую и мобилизационную готовность.

 

 



 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.