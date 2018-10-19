Известен состав жюри конкурса «Премии HR-бренд 2018»

5 декабря в Silver Screen (velcom cinema) в пятый раз состоится Церемония награждения конкурса «Премия HR-бренд 2018». Победителей ежегодно определяет независимое международное жюри, в его состав входят уважаемые эксперты и практики в области управления персоналом из Беларуси и зарубежья, которые активно участвуют в формировании передовых тенденций рынка труда.

Бабарико Виктор Дмитриевич, председатель правления ОАО «Белгазпромбанк», председатель жюри Конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018

Виктор Дмитриевич Бабарико родился 9 ноября 1963 года в Минске.

Окончил Белорусский Государственный Университет в 1988 году, в 1995 – Академию управления при Кабинете Министров Республики Беларусь по специальности «экономика, организация ВЭД», затем, пять лет спустя – Магистратуру Белорусского Государственного Экономического Университета.

Трудовую деятельность начинал в НПО порошковой металлургии, где прошел путь от лаборанта до начальника отдела ВЭД. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Председателем Правления ОАО «Белгазпромбанк» назначен в июле 2000 года.

Награды:

2012 – благодарность Министра культуры Республики Беларусь «за многолетнюю финансовую поддержку проектов, направленных на развитие национальной культуры Беларуси»

2015 – почетное звание «Меценат культуры Беларуси» по итогам 2014 года

2015 - Премия в области корпоративной социальной ответственности в номинации «Персона года»

2016 – «Лучший управляющий» по итогам ежегодной банковской премии «Банк года-2016»

Юлия Бачурко (Беларусь), МВА, директор ООО «КреативФудС-Восток»

Опыт работы в KFC 13 лет. Начала свою карьеру в компании-франчайзи ООО «Сити Ресторанст Групп». Имеет опыт успешной работы в области менеджмента и HR-сфере. С 2014 до 2016 года работала в международной компании YUM! Brands Russia в Департаменте по операционной деятельности. Оказывала консультирование по повышению рентабельности действующих ресторанов и построению бизнес процессов для новых партнеров Московского региона и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь). Является экспертом в антикризисном управлении бизнеса.

Наталья Волчецская (Беларусь), руководитель HR-департамента JTI в Беларуси.

Пришла в компанию в 2009 году в качестве юрисконсульта. В дальнейшем руководила юридическим департаментом. Однако в 2017 году с легкой подачи руководства компании, переключилась на новое для себя направление - HR. Руководит полным циклом HR практик от подбора персонала, продвижения бренда работодателя до развития сотрудников и обеспечения внутренней преемственности. Адаптирует HR процессы под текущие нужды бизнеса. В настоящий момент штат компании состоит из 200 человек.

Имеет сертификат Британского Открытого Университета в области бизнес-администрирования.

Сергей Дутин (Беларусь), генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис»

Эксперт в области развития международных брендов в Республики Беларусь. Начал карьеру в 2011 году в ритейле, за 3 года реализовал 5 успешных проектов по привлечению в Беларусь иностранных компаний. С 2014 года занимается развитием сети ресторанов быстрого питания KFC в Республике Беларусь. Под его руководством в 2015 году открылся первый ресторан KFC в Беларуси. В 2016 году начал экспансию бренда в регионы.

Вероника Королева (Беларусь), HR BP Группа компаний Softline (сфера деятельности - IT, системная интеграция).

Присоединилась к компании в июне 2017г., с января 2018 – зона ответственности - регион Восточная Европа и Центральная Азия, 12 стран.

Имеет опыт работы в HR более 15-ти лет: от рекрутинга до комплексного построения системы управления персоналом в компании. Экспертиза: стратегический HRM, формирование кадровой политики, управление изменениями, HR-бренд.

Нина Осовицкая (Россия), руководитель Бренд-центра HeadHunter

Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2001 года — сотрудник HeadHunter (hh.ru), в 2003-05 гг. работала над продвижением и развитием услуг компании в качестве директора по маркетингу.

С начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд» (hrbrand.ru).

В 2010 году с командой коллег и партнеров разработала методологию Рейтинга работодателей России.

С июня 2018 – руководитель направления бренд работодателя.

Автор ряда публикаций в деловых и профессиональных изданиях. Автор серии книг о лучших HR-проектах.

Катажина Пилипчук (Польша), доктор гуманитарных наук, специалист в области управления человеческими ресурсами. Исполнительный директор, партнер компании Values Team ®.

Опыт работы в области развития персонала в крупных финансовых организациях и иностранных компаниях. Многолетний опыт как HR директор. Преподаватель на уровне МВА в Университете Козьминского (Варшава), а также преподаватель коучинга в Университете СВПС в Варшаве. Бизнес-тренер, консультант польских и иностранных компаний, в том числе в России и Украине. Сертифицированный международный тренер коучинга ICC, коуч ICC и AnC. Cпециализация: личностная эффективность и развитие, построение организации.

Виктория Рындина (Россия), MBA, начальник управления коммуникаций Группы компаний «АгроТерра».

Дипломированный журналист и правовед. 12-ти летний опыт работы в области журналистики, коммуникаций и маркетинга. Сопровождала проекты по внедрению организационных изменений в компаниях до 150 тыс. сотрудников, выведению на рынок новых продуктов и построению системы коммуникаций в сфере металлургии, энергетики, фармацевтики и сельского хозяйства. В 2015 году возглавила направление коммуникаций в Группе компаний «АгроТерра».

Группа компаний «АгроТерра» является производителем сельскохозяйственной продукции промышленного и экспортного спроса. Состоит из 32 растениеводческих хозяйств в Центральной части России.

В 2017 году «АгроТерра» вошла в список «ТОП-30 лучших работодателей России» по версии HeadHunter и информационного агентства «РБК» (https://hh.ru/article/303400). Уровень вовлеченности более 2000 сотрудников составляет 70%, это показатель ведущих международных компаний.

Алия Саматова (Россия), проректор по развитию и кадровой политике Университета Иннополис

Работает в сфере HR более 12 лет. Экспертиза в области построения систем управления персоналом, полного цикла HR-процессов. Сертифицированный коуч (ICF). Автор и преподаватель образовательного курса "Развитие карьеры", проводимого для студентов ИТ-специальностей.

Критерии, по которым Международное жюри выбирает лучшие проекты в области управления персоналом:

• Актуальность (для компании, для рынка);

• Методы реализации (современность, оптимальность выбранных инструментов);

• Эффективность (для бизнеса, для целевой аудитории)

«Премия HR-бренд» – профессиональная встреча экспертов рынка труда разных стран, на которой ежегодно представлены актуальные решения в области управления персоналом, HR-практики от белорусских компаний разного масштаба и выступления зарубежных экспертов.

К рассмотрению в конкурсе «Премия HR-бренд 2018» принимаются проекты, реализованные в период 2017-2018гг. Проекты могут быть поданы в основные («Регион», «Столица», «Республика», «Мир») и специальные («Равные возможности», «Большое сердце») номинации.

Подробности на сайте hrpremia.by и по телефону: +375 17 336 03 02.

Формируйте тренды рынка труда Беларуси!

Список номинантов 2018:

Частное научно-производственное унитарное предприятие Адани (ADANI), ОАО «Туровский молочный комбинат», ООО «СофтТеко» (SoftTeco), ОАО «Гродненский стеклозавод», Туристическая компания «Джимми Трэвел» (Jimmitravel), ООО «Пятница плюс» (Такси «Пятница»), Иностранное унитарное предприятие «Ивейв» (Ewave), ООО «РАЙЗИНГ» (R Group), ООО «ВАСофт» (VironIT ), ЗАО «Белагро Бел», ООО ТДИ Промоивент (TDI Group), ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ООО «ТОРВЛАД» (Санаторий Альфа Радон), ООО «Евроспецстрой сервис», ООО «СТА ЛОГИСТИК» (STA Logistic), ООО «Центр туризма Южный край», ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф кухни), Унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест», ООО «ЮФОКС МЕДИА» (UFOX), Учреждение здравоохранения «Крупская центральная районная больница», ООО «Гранд Би Эс» (Коммуникационная компания GBS), ООО «ПРОМКОМПЛЕКС», ООО «ЛибретикГрупп» (торговая сеть «Соседи»), ЗАО «ПАТИО» (торговая марка «5 элемент»), ЧУП «ФридомЦентр» (IT-школа Myfreedom), ООО «Промвад Софт» (Promwad Soft), ООО «Инстинкттулс» (*instinctools), Изи штандарт, Jet BI (ООО «Джет Би Ай»), УП «Светоприбор», ОАО «Паритетбанк», Газпромнефть, Фонд «ДИРЕКЦИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА», ЗАО «Бобруйский бровар», Холдинг «Аптека Групп», ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», ОАО «Беловежские сыры».