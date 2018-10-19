Лукашенко ознакомится с развитием Гродненщины

Александр Лукашенко совершает 19 октября рабочую поездку в Гродненскую область.

Глава государства планирует сразу по прибытии посетить агротуристический комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы" и ознакомиться с его инфраструктурой, сообщает БелТА.

Президент в процессе поездки по Гродненщине ознакомится с перспективами социально-экономического и градостроительного развития Гродно. Затем он посетит спортивный комплекс "Пышки", где посмотрит, как работает крытая ледовая площадка "Хоккейного клуба "Неман" и крытого футбольного манежа "Гродненского футбольного клуба "Неман". Оба объекта имеют воздухоопорную конструкцию.

Александр Лукашенко в ходе визита посетит Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и познакомится с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов.

Состоятся встречи главы государства с одаренными студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

