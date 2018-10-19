Видеорекомендации Bosch: замена дисковых тормозов

Тормозная система – самая важная и мощная из всех систем любого автомобиля. На большинстве современных машин установлены дисковые тормоза, и их замена требует опыта и знаний в области автомобильной техники. Компоненты нужно проверять как минимум два раза в год и заменять по мере их износа. Но если вы заметили, что тормоза «скрипят» и что вашему автомобилю требуется гораздо больше времени для торможения, чем раньше, то вопрос внеплановой замены стоит очень остро. Как правило, передние колодки обычно изнашиваются быстрее, чем задние, потому что при торможении вес машины переносится именно на переднюю ось.

Мы представляем вашему вниманию обучающий видеоролик от компании Bosch, на котором демонстрируется замена компонентов дискового тормоза. Ролик доступен на YouTube-канале Bosch Automotive по ссылке: https://youtu.be/Swe3pkC0yGg.

Вам понадобится инструмент для развода поршней, индикатор часового типа на магнитном основании, динамометрический ключ и некоторые другие слесарные инструменты.

- Сначала поднимите автомобиль и проверьте ступичные подшипники, а также все компоненты системы рулевого управления. Все незатянутые узлы должны быть отрегулированы или заменены.

- Снимите колесо. Осмотрите подвеску и тормозные системы – нет ли там видимых дефектов? Не забудьте про пыльники и тормозные шланги. Если шланг необходимо заменить, выбирайте только высококачественную продукцию из хороших материалов – например, Bosch.

- Снимите тормозной суппорт, закреплённый двумя болтами. Внимательно осмотрите пыльники: не повреждены ли он? Если на суппорте есть серьёзная коррозия, затрудняющая работу механизмов, замените его на новый.

- Снимите тормозные колодки, а также тормозной диск со ступицы колеса. Если он не требует замены, то тщательно очистите контактную поверхность ступицы и самого диска от грязи и ржавчины.

- Измерьте осевое биение ступицы - используйте часовой индикатор на магнитном основании. Допустимые значения определяются автопроизводителем. Изношенную ступицу необходимо заменить.

- Очистите скобу суппорта: грязь и иные отложения могут вызвать заедание тормозных колодок. Затем нанесите тонкий слой смазки на все контактные поверхности тормозных колодок на скобе суппорта. Для наилучшего результата используйте смазку Bosch SuperFit.

- Углубите поршень в суппорт. При необходимости слейте тормозную жидкость. После этого необходимо установить новый тормозной диск. Диски Bosch обладают минимальными производственными допусками и высокими уровнями механической и температурной стабильности.

- Измерьте осевое биение нового тормозного диска – используйте тот же часовой индикатор. На вентилируемых тормозных дисках измерение нужно проводить с обеих сторон! Затем установите обратно скобу суппорта.

- Установите новые тормозные колодки. В широком ассортименте тормозных колодок Bosch также представлены колодки с противошумными пластинами. После этого установите тормозной суппорт.

- При замене тормозного шланга прикрепите его к рабочему цилиндру. Он не должен быть перекручен или касаться других деталей подвески! Далее идёт прокачка тормозной системы. Тип тормозной жидкости, которую рекомендуется использовать, указан в руководстве по обслуживанию автомобиля. Обратите внимание, что в ассортименте Bosch есть специальное предложение для автомобилей с системами ABS и ESP.

- Установите колесо на место. Перед этим проверьте, нет ли ржавчины или царапин на поверхностях между колёсным и тормозным дисками и проведите чистку, если необходимо.

- Надавите 5-7 раз на педаль тормоза, чтобы поршни встали обратно к колодкам. Затем проверьте уровень тормозной жидкости и переходите к обкатке тормозов.

Все подробности о том, как следует менять дисковые тормоза на автомобиле, вы увидите в обучающем ролике компании Bosch. Там же даны рекомендации о типах запчастей и смазочных материалах, которые могут быть использованы во время ремонта.