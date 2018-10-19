Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2018, пятница, 22:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
19. 10. 2018

Топовые банки договорились выдавать наличные без комиссии клиентам друг друга

"Беларусбанк"

Пролонгировано действие договора между БПС-Сбербанком и «Беларусбанком» о равных условиях снятия наличных в банкоматной сети.

Таким образом, снятие наличных денежных средств без дополнительных комиссий доступно клиентам двух банков (как по картам национальной платежной системы БЕЛКАРТ, так и международных платежных систем Visa и Mastercard), в объединенной сети банкоматов БПС-Сбербанка и «Беларусбанка», насчитывающей более 1700 устройств.

На сегодняшний день держатели карт БПС-Сбербанка также могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах иных банков-партнеров: «Приорбанк» ОАО  - держатели карт Visa и Mastercard, Белагропромбанк – держатели карт БЕЛКАРТ.

Банкоматы БПС-Сбербанка дают возможность совершать основные банковские операции – получить наличные, узнать доступный остаток, а также позволяют, например, изменить пин-код. Помимо этого, держатели карт могут оплатить услуги операторов сотовой связи, а также пополнить карту анка в устройствах с функцией cash-in.

 

Это Интересно
Актуальное
Финансы
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.