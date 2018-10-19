Топовые банки договорились выдавать наличные без комиссии клиентам друг друга

Пролонгировано действие договора между БПС-Сбербанком и «Беларусбанком» о равных условиях снятия наличных в банкоматной сети.

Таким образом, снятие наличных денежных средств без дополнительных комиссий доступно клиентам двух банков (как по картам национальной платежной системы БЕЛКАРТ, так и международных платежных систем Visa и Mastercard), в объединенной сети банкоматов БПС-Сбербанка и «Беларусбанка», насчитывающей более 1700 устройств.

На сегодняшний день держатели карт БПС-Сбербанка также могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах иных банков-партнеров: «Приорбанк» ОАО - держатели карт Visa и Mastercard, Белагропромбанк – держатели карт БЕЛКАРТ.

Банкоматы БПС-Сбербанка дают возможность совершать основные банковские операции – получить наличные, узнать доступный остаток, а также позволяют, например, изменить пин-код. Помимо этого, держатели карт могут оплатить услуги операторов сотовой связи, а также пополнить карту анка в устройствах с функцией cash-in.