МТС определил самые популярные туристические объекты Беларуси лета

Кроме поездок по миру, белорусы продолжают исследовать родные края. Специалисты компании МТС, проанализировав активность абонентов с помощью Big Data, назвали самые посещаемые белорусские достопримечательности летом 2018-го.

По голосовому и интернет-трафику лидирует Старый замок в Гродно — за три летних месяца абоненты МТС прокачали здесь 1068 ГБ и проговорили 6964 часов. Следом идет дворцово-парковый ансамбль в Гомеле — 692 ГБ и 4054 часов, Лидский замок — 583 ГБ и 5018 часов, Кревский замок — 565 ГБ и 1528 часов, Мирский замок — 348 и 1293 часов.

В Гольшанском и Новогрудском замках абоненты чаще пользовались мобильным интернетом, а вот во дворце в Ружанах, в Коссовском и Несвижском замке предпочитали интернету голосовое общение.

Для пляжного отдыха самым популярным местом в Беларуси оказалось озеро Свитязь — здесь абоненты за лето прокачали 635 ГБ и проговорили 2231 часов. В топе лидеров также Лепельское озеро, Заславское водохранилище, Нарочь, Селява, Червоное, Браславские озера.

Также в списке популярных туристических маршрутов — Августовский канал, Беловежская пуща, Березинский заповедник, Брестская крепость, Припятский национальный парк.

Как показал анализ Big Data, путешественники не ограничиваются знакомством с одной белорусской достопримечательностью. Ежемесячно почти 25 тысяч абонентов посещают более двух туристических объектов в день. Чаще всего за одну поездку туристы стремились побывать в Гольшанском и Кревском замках: в июне нынешнего года более 6 тысяч человек выбрали именно такой туристический маршрут.