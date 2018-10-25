Лукашенко: кабинетное правительство в Беларуси не нужно

25 октября во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, глава государства потребовал четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством. При этом акцент был сделан на практической работе правительства.

Президент напомнил, что решения в правительстве принимаются коллективно, и это должно свято соблюдаться. "Этому я уделяю большое внимание - стилю работы правительства", - заметил он.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что работа правительства заключается не только в выработке стратегии. И в целом, по его словам, стратегия выработана и определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием.

При этом президент акцентировал внимание на том, что белорусское правительство всегда занималось реальным сектором экономики. "Поэтому придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно", - заключил он.