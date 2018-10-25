Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 18:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

Лукашенко: кабинетное правительство в Беларуси не нужно

25 октября во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, глава государства потребовал четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством. При этом акцент был сделан на практической работе правительства.

Президент напомнил, что решения в правительстве принимаются коллективно, и это должно свято соблюдаться. "Этому я уделяю большое внимание - стилю работы правительства", - заметил он.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что работа правительства заключается не только в выработке стратегии. И в целом, по его словам, стратегия выработана и определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. 

При этом президент акцентировал внимание на том, что белорусское правительство всегда занималось реальным сектором экономики. "Поэтому придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно", - заключил он.

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.