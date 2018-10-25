Лукашенко: мы должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы

25 октября в ходе доклада первого вице-премьера Александра Турчина президент Александр Лукашенко обсудил вопросы развития IT-сферы и цифровизации экономики Беларуси в целом. При этом отметил, что ему поступали предложения "создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики".

По мнению главы государства, сегодня недостаточно опыта, чтобы делать очередные шаги в развитии не только ПВТ, но и цифровизации всей страны. Он отметил, что будущее Беларуси - не только в реальном секторе экономики и его развитии.

По словам президента, IT-сфера и ее развитие, доходы от нее - это мозги, человеческий капитал, и в этом направлении очень много можно сделать для развития страны и благосостояния народа. При этом от реального сектора Беларусь не уйдет, а цифровизация обеспечит более эффективную его работу, считает лидер белорусского государства.

"Мы не должны ошибиться и должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По итогам доклада он поручил провести в I квартале 2019 года совещание по развитию цифровой экономики.