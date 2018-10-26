Volkswagen представил свой самый компактный SUV – T-Cross

Volkswagen продолжает расширять свой модельный ряд SUV и накануне провел премьеру своего самого маленького кроссовера T-Cross сразу на трех рынках: Европейском (Амстердам), Китайском (Шанхай) и Южно-Американском (Сан-Паулу). Это говорит о том, что производитель делает серьезную ставку на новую модель, которая позиционируется как идеальный автомобиль для активной городской жизни.

Новый T-Cross построен на базе модульной платформы MQB. Его длина – 4,1 метр, колесная база – 2,56 м, благодаря чему в салоне достаточно места для пяти человек. Для максимального удобства владельца задние сиденья можно сдвинуть на 14 см вперед/назад, освобождая больше пространства для ног или для багажа. Таким образом, объем багажного отделения может варьироваться от 385 до 455 литров. При сложенных задних сиденьях освобождается пространство объемом 1 281 литр.

В стандартное оснащение T-Cross входят ассистенты помощи водителю и системы безопасности, которые ранее были недоступны для автомобилей этого класса: ассистент контроля дистанции спереди Front Assist с системой обнаружения пешеходов и системой экстренного торможения, ассистент удержания в полосе Lane Assist, система помощи при подъеме, превентивная защита пассажиров, ассистент контроля слепых зон. Опционально T-Cross можно дооснастить адаптивным круиз-контролем, ассистентом автоматической парковки и другими системами предупреждения водителя. Следуя за современным ритмом жизни, в салоне автомобиля также предусмотрена беспроводная зарядка телефона и 4 USB-порта для зарядки гаджетов.

Для T-Cross предусмотрены 4 варианта турбированных двигателей: 3 бензиновых (два литровых двигателя TSI мощностью 95 и 115 л.с., топовый двигатель TSI объемом 1.5 л мощностью 150 л.с. ) и один дизельный (1.6 TDI мощностью 95 л.с.).

Производство T-Cross налажено на заводе в Испании, Королевство Наварра.

Развитие линейки SUV Volkswagen начал в 2016 году, когда представил миру новый Tiguan. В 2017 были представлены Tiguan Allspace, T-Roc и Atlas (Teramont). 2018й порадовал концептами Cross Sport и Tanoak (на Американском рынке), Tharu и Tayron (для Китайского рынка), а также мировой премьерой нового Touareg. Следующим шагом в развитии линейки SUV станет презентация в 2020 году первого электрического кроссовера ID Crozz.

По прогнозам независимых аналитических агентств, за период 2017-2027 гг спрос на компактные кроссоверы, к которым относится и T-Cross, увеличится в два раза.

К 2025 году каждый второй продаваемый в мире легковой Volkswagen будет кроссовером. На данный момент кроссовер – каждый пятый.