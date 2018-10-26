Microsoft усиливает защиту Windows от онлайн-мошенников

Чтобы предупредить мошенничества в сети, Microsoft внедряет в операционную систему Windows бесплатные средства безопасности, защищающие компьютеры в режиме реального времени. Так, в последнюю версию Microsoft Edge, браузера для Windows 10, встроен фильтр SmartScreen, который блокирует вредоносные всплывающие окна.

Сегодня участились случаи онлайн-мошенничеств под видом техподдержки. Пользователям поступают сообщения о том, что их компьютеры находятся под угрозой заражения. Злоумышленники представляются специалистами из службы техподдержки Microsoft и распространяют поддельные антивирусные программы, одновременно похищая пароли и личную информацию. Жертвы киберпреступлений теряют не только деньги на покупку фальшивого ПО, но и важные конфиденциальные данные.

Наиболее эффективная защита интегрирована в операционную систему Windows 10. Технологии VBS, KVM и Windows Defender ATP предотвращают киберпреступления, которые способны нанести материальный ущерб пользователю и непоправимый вред компьютеру. Ежедневно средства безопасности Windows 10 с системой машинного обучения и искусственным интеллектом защищают миллионы устройств от вредоносных программ.

В большинстве случаев пользователи даже не подозревают о том, что их операционные системы в данный момент успешно отражают кибератаки. Windows 10 S, конфигурация Windows 10, дополнительно использует для этого приложения из Microsoft Store. Для максимальной защиты пользователей Microsoft продолжает совершенствовать антивирусные программы, почтовые клиенты, систему блокировки URL и решения для защиты браузера.

Опрос Microsoft, в котором приняли участие 16 048 пользователей интернета из 16 стран, среди которых США, Швейцария, Франция, Япония, Дания и Германия, показал, что количество жертв таких кибератак с 2016 года снизилось на 5%.

«Чаще всего жертвами злоумышленников становятся представители поколения Z – молодежь, которая гораздо лучше разбирается в современных технологиях по сравнению со взрослыми пользователями. Им свойственно рискованное поведение в сети: они зачастую посещают непроверенные сайты, пользуются торрентами и запускают небезопасные приложения для загрузки видео- и фотоконтента. Эта же аудитория наиболее подвержена пиратству, а самая распространенная пиратская сборка Windows на сегодня содержит десятки встроенных злоумышленниками программ-шпионов», — комментирует Дмитрий Береснев, директор проектов по кибербезопасности и управлению программными активами региона CEE Multi Country Microsoft.

Чтобы избежать кибератак, компания Microsoft настоятельно рекомендует не отвечать на всплывающие сообщения от неизвестных отправителей. Не следует открывать доступ к своему компьютеру третьим лицам, если вы не уверены в том, что они действительно являются техническими специалистами. Техподдержка корпорации не связывается с пользователями без предварительных запросов с их стороны – предложения оказать помощь в большинстве случаев поступают от мошенников.