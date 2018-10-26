Видеорекомендации Bosch: замена барабанных тормозов

Установка компонентов тормозной системы – задача непростая. Чтобы всё сделать правильно, нужны и подходящие инструменты, и опыт, особенно если речь идёт о барабанных тормозах. При проверке и обслуживании тормозной системы необходимо уделять внимание даже мельчайшим деталям.
Компания Bosch подготовила видеообзор о том, как проводить замену барабанных тормозов:
- Для правильной установки компонентов тормозной системы подготовьте необходимые инструменты – в частности, индикаторы с часовым механизмом на магнитном основании для барабанов со встроенными подшипниками, динамометрический ключ и так далее.
- Подняв машину, первым делом проверьте зазор подшипников колёс: если они имеются, их необходимо отрегулировать. Затем снимите колесо и посмотрите, нет ли повреждений или ржавчины.
- Проверьте шланги. Их следует заменять раз в несколько лет (от двух до пяти) в зависимости от транспортного средства. В качестве замены многие СТО предлагают шланги Bosch: они характеризуются максимальной механической прочностью и химической устойчивостью к различным видам масел, топливу и атмосферному воздействию.
- Разберите тормозной барабан.
- Демонтируйте тормозную колодку. Очистите тормозной щит и нанесите смазку (в видеоролике даются расширенные рекомендации о том, какие смазки лучше использовать).
- Осмотрите тросик стояночного тормоза, уделите этому повышенное внимание. Повреждённый тормозной трос может привести к заеданию колодки и перегреву всей тормозной системы.
- Чтобы установить колодку на место, используйте набор SuperPro от Bosch. С набором установка новой колодки займёт всего лишь три минуты. Он содержит все запчасти, необходимые для ремонта барабанного тормоза: комплект тормозных колодок на оба колеса оси, предварительно смонтированных стяжными пружинами и регулятором зазора. Такой набор повысит скорость работы и увеличит производительность любой СТО.
- Очистите тормозной барабан. Если вы видите следы ржавчины или глубокие царапины, то барабан определённо требует замены. Неровная поверхность снижает эффективность торможения, а это может быть опасно на дороге. Если тормозной барабан требует замены, рекомендуется обратить внимание на новый барабан Bosch. Его основные характеристики – высокое качество сплава, стабильность коэффициента трения, надёжность и точность посадки.
- Далее выполняется прокачка тормозной системы. Её следует выполнять каждый раз после выполнения работ с гидравлическими элементами.
- Отрегулируйте стояночный тормоз.
- Установите колесо на место. Перед этим проверьте состояние контактной поверхности между колёсным диском и тормозным барабаном.
- Чтобы оптимизировать работу тормозной системы, выполните процедуру обкатки автомобиля. Это нужно для того, чтобы проверить качество установки.
Всю эту информацию в более развёрнутом виде можно узнать из обучающего видеоролика, который доступен на YouTube-канале Bosch Automotive.
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