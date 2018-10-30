В Минске с размахом отметят День Стартапера

1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”. К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Если вы:

предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;

автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;

эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;

инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;

специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;

студент, мечтающий о стажировке в стартапе;

человек, интересующийся бизнесом и развитием;

тогда это мероприятие для вас.

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами, завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

“Startup Night” - это:

встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;

доступ к инсайдерской информации;

полезный и продуктивный отдых.

Каждый желающий сможет поучаствовать в воркшопах, стартап-дебатах и мастер-классах. Участников ожидает нетворкинг, игровая зона, дискотека, фуршет и множество других активностей. Не упустите шанс присоединиться к масштабной стартап-тусовке этого года. Подробности здесь: http://start.by/startupnight

Чтобы принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь на сайте заранее, чтобы угощений и напитков точно хватило: http://start.by/startupday.

Конкурс “Invest Day” проводится Общественным объединением “Общество содействия инновационному бизнесу” в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).