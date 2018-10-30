Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 20:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
30. 10. 2018

В Минске с размахом отметят День Стартапера

1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”. К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Если вы:

  • предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;
  • автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;
  • эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;
  • инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;
  • специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;
  • студент, мечтающий о стажировке в стартапе;
  • человек, интересующийся бизнесом и развитием;

тогда это мероприятие для вас.

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами,  завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

“Startup Night” - это:

  • встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;
  • доступ к инсайдерской информации;
  • полезный и продуктивный отдых.

Каждый желающий сможет  поучаствовать в воркшопах, стартап-дебатах и мастер-классах. Участников ожидает нетворкинг, игровая зона, дискотека, фуршет и множество других активностей. Не упустите шанс присоединиться к масштабной стартап-тусовке этого года. Подробности здесь: http://start.by/startupnight

Чтобы принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь на сайте заранее, чтобы угощений и напитков точно хватило: http://start.by/startupday.

Конкурс “Invest Day” проводится Общественным объединением “Общество содействия инновационному бизнесу” в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

 

 

 

Это Интересно
Актуальное
Бизнес новости
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.