Без лимонной кислоты, зато с уведомлениями на телефон. 10 устаревших мифов о работе стиральных машинок

Мы перестали замачивать вещи перед стиркой, и чуть ли не половину из них из-за деликатности ткани стирать вручную. Мы больше не вздрагиваем от звука прыгающей по всей ванной машинки и не ждем часами выхода из дома до того момента, когда наконец закончится стирка. Если задуматься, то для большинства людей не полеты в космос, а существенное облегчение ведения быта символизируют настоящий прогресс.

Но, несмотря на то, что теперь стиральная машина ничем не напоминает праправнучку таза и стиральной доски, а скорее, все говорит о ее близком родстве с компьютером, устойчивые мифы о ее работе продолжают существовать в народе. Что из них правда, а что вымысел, мы постарались основательно разобраться.

Миф 1: Хотите экономить – стирайте ночью

На самом деле, это спорное утверждение. Считается, что электроэнергия ночью значительно дешевле, но это правило действует только в том случае, если у вас выбран определенный тариф. Действительно поможет сэкономить покупка машины, в которой будет установлен инверторный мотор с прямым приводом.

В нем меньшее число механических деталей, благодаря чему уменьшаются затраты энергии. К тому же, инверторный мотор позволяет повысить качество стирки. Со своими задачами он справляется «молча»: такие стиральные машинки обладают низким уровнем шума и вибрации. Добавьте ко всему этому 20 лет гарантии на мотор, и спите по ночам спокойно.

Миф 2: Лучше погорячее…

Правда в том, что выбранная температура на качестве стирки никак не отражается. А вот на состоянии вещей после – вполне может. Помимо горячей воды, есть масса способов сделать вещи идеально чистыми.

Например, стиральные машины LG оснащены технологией «6 движений заботы». Это разглаживание, насыщение, реверсивное вращение, базовое вращение, кручение и покачивание. Таким образом вращение осуществляется в разных направлениях, что позволяет бороться с самыми сложными пятнами, сохраняя даже деликатную ткань в идеальном состоянии.

Миф 3: … и подольше

С эти утверждением вряд ли кто-то готов согласится. В наше стремительное время каждая минута может быть на счету. Функция TurboWash в стиральных машинах LG сокращает время обычной стирки с 95 до 49 минут, а качество при этом никак не страдает. Плюс в том, что вы экономите не только свое время, но еще и расход воды и электроэнергии.

Миф 4: Нужно копить белье, пока не насобираете на полную загрузку

Нет, время переполненных корзин для белья и выходных дней, полностью посвященных домашним заботам, давно прошло. В стиральных машинах LG из серии TWINWash можно запускать стирку малой загрузки тогда, когда вам удобно.

У них два барабана. Большой, который предназначен для еженедельной стирки, гигиенического ухода и верхней одежды и маленький – подходящий для ежедневного запуска, стирки белья и вещей из деликатных тканей. И самое удивительное: их можно запускать одновременно! В итоге с этой домашней обязанностью можно полностью разобраться всего за 49 минут.

Миф 5: Избежать аллергии можно только при ручной стирке

Этот миф возник из-за предубеждения, что после стирки в машинке в вещах остаются остатки моющих средств. Поэтому детское белье рекомендуют стирать вручную специальным мылом или хотя бы полоскать его после машинки и обязательно сушить на улице.

Так вот дела обстоят ровно наоборот: использование современных стиральных машин LG позволяет свести количество аллергенов к минимуму. Всё благодаря функции пара TrueSteam™, которая активирует режим «Защита от аллергии». Кстати, он же дает возможность использовать и другие полезные технологии: освежение и смягчение паром.

Миф 6: Если машинка уже начала стирать, ничего изменить нельзя

Никакого фатализма! Даже после начала цикла в стиральную машинку LG TWINWash можно добавить случайно забытую вещь. Ни один носок не потеряет свою пару.

Миф 7: Доверять диагностику можно только мастерам

С этим утверждением сложно спорить. И все-таки мы попробуем. Доверять диагностику можно только мастерам… в том числе и в своем смартфоне. Если возникла неполадка, позвоните в сервисный центр, после чего приложите телефон к стиральной машине. В течении 20 секунд вы узнаете, в чем причина. Технология распознает около 80 различных ошибок.

Миф 8: Периодически машинку нужно чистить с помощью лимонной кислоты

Даже если соседка наперебой с бабушкой будут убеждать вас, что периодически стиральную машину нужно очищать с помощью уксуса и лимонной кислоты, не поддавайтесь на провокации. Во-первых, это вделает только хуже, во-вторых, у современных стиральных машин есть специальный режим очистки бака, для которого не нужны никакие дополнительные средства.

Миф 9: Функция сушки вредит вещам

И это неправда: она позволяет дольше поддерживать вещи в хорошем состоянии. Особенно удобно стало ей пользоваться, поскольку для этого больше не нужно устанавливать отдельное оборудование. В машинках TWINWash есть две необходимые функции: и стирки, и сушки. Причем на затратах это практически не отражается: с экологичной технологией EcoHybrid у вас появляется возможность существенно экономить воду или энергопотребление на выбор.

Миф 10: Стиральную машину нельзя оставлять без присмотра

С тем, как быстро развиваются технологии, скоро стиральные машинки будут напоминать нам о домашних делах и спрашивать, куда мы уходим из дома. Уже сейчас управлять машинкой, а также следить за процессом стирки можно из любой точки через свой смартфон. Не пугайтесь, если получите уведомление, о том, что емкость для моющего средства пуста – так умная техника выходит на контакт. Кстати, с помощью управления по WiFi также можно загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.