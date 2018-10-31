МТС назвал самые популярные open air 2018 года

Прошедший сезон «фестивалей под открытым небом» был богат на события в разных городах Беларуси. В МТС составили рейтинг самых популярных open air, проанализировав голосовой и интернет-трафик своих абонентов с помощью Big Data.

По количеству сгенерированного трафика лидирует «Рок за Бобров», который прошел в августе на аэродроме «Боровая», — во время фестиваля зафиксировано 149 ГБ. А вот по голосовому трафику первым стал Lidbeer, организованный в начале сентября в Лиде, — абоненты проговорили здесь 1256 часов.

Насыщенным выдался августовский А-Fest в столичном Лошицком парке: гости фестиваля прокачали 129 ГБ и общались по телефону 538 часов. Чуть меньше активничали абоненты на фестивале 21 vek, прошедшем в начале июля на территории аэропорта Минск-1, — абоненты использовали 112 ГБ на интернет и 417 часов на разговоры.

Замыкают список «Би-2 FEST» в Бобруйске, арт-пикник Freaky Summer Party в Минске и фестиваль фейерверков «Навальніца» в Логойске.