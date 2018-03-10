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03. 10. 2018

Домрачева: с голой грудью бороться за права женщин не побегу

Фото со страницы Дарьи Домрачевой в Instagram

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отказалась с голой грудью бороться за права женщин - ее все устраивает. О своем отношении к феминизму спортсмена рассказала в интервью журналу «Большой».

Дарья Домрачева отметила, что она выступает за равноправие, однако по ее мнению, должна существовать разница между мужчинами и женщинами, и эту грань стирать нельзя.
 
По словам Дарьи, в некоторых областях, которые не считаются женскими, представительница слабого пола «способна иногда даже на большее, чем мужчины». Точно так же и мужчины: они опережают дам в профессиях, которые определены социумом как женские.
 
«Позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными», - заявила спортсменка и добавила, что лично она не побежит с голой грудью протестовать или бороться за права женщин.

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