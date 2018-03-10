В Столинском районе пьяная внучка напала с ножом на бабушку

В Столинском районе 32-летняя женщина выпивала со своей бабушкой, а затем набросилась на нее с ножом. Раненую пенсионерку госпитализировали, нападавшую задержали. Подробности сообщили сегодня в УВД Брестского облисполкома.

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За нападение с ножом на бабушку на жительницу Столинского района завели уголовное дело. Преступление произошло днем во вторник, 2 октября, в агрогородке Верхний Теребежов. Медики проинформировали милицию, что в больницу поступила 71-летняя женщина с ножевым ранением.

Оказалось, что пенсионерка распивала с внучкой алкоголь. Между ними вспыхнула ссора, во время которой 32-летняя женщина схватила нож и ударила бабушку. Пострадавшая находится на лечении, а ее внучке грозит большой тюремный срок за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения – до 10 лет.