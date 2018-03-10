МАРТ увеличит ассортимент белорусских яблок в магазинах

В магазинах появится больше белорусских яблок: Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит соответствующие изменения в постановление об ассортиментных перечнях. Об этом 3 октября рассказал замглавы МАРТ Артур Карпович,

Если сейчас в торговой сети должно присутствовать от 1 до 3 наименований белорусских яблок, то после принятия изменений – от 2 до 6. Проект постановления уже готов и проходит процедуру согласования. По словам Артура Карповича, документ может быть принят уже на следующей неделе, передает БелТА

Чиновник отметил, что в связи с большим урожаем яблок в стране вводится временная мера по увеличению обязательного количества их наименований в торговой сети. «Если сейчас в крупном торговом объекте должно быть 3 наименования белорусских яблок, то со вступлением в силу постановления оно будет обязано продавать 6 наименований», - пояснил он и подчеркнул, что это будет временная мера.

Белорусские фермеры готовы обеспечить торговые сети яблоками в необходимых объемах. Кроме того, в МАРТ не видят необходимости ставить ценовой барьер, чтобы не пускать на белорусский рынок импортные яблоки.

«Если белорусское яблоко в хорошем ассортименте и достойного качества будет представлено, условно, по 1,5 рубля, то голландское яблоко по 5,5 рубля будет проигрывать, все понимают это», - заключил Артур Карпович.