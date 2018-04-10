Минэнерго: ввод БелАЭС позволит снизить тарифы на электричество

На пресс-конференции в четверг, 4 октября, заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова рассказала, как изменятся тарифы на электроэнергию после ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Когда заработают два энергоблока АЭС, мощность отечественной энергосистемы вырастет почти в два раза.

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В частности, Минэнерго предлагает отказаться с 2019 года от дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии населением. Этот вопрос рассматривается в том контексте, что население приблизилось к возмещению средств, которые затрачиваются на производство электроэнергии. Кроме того, более 80% домохозяйств в Беларуси укладываются в дифференцированный тариф, субсидированный государством.

Если сейчас граждане платят одну сумму, если укладываются в норматив, и другую при его превышении, то Минэнерго предлагает вообще отказаться от лимита. «Никаких предельных цифр не должно быть», – цитирует Ольгу Прудникову Myfin.by

Что касается возможного повышения тарифов, чиновница обратила внимание, что в Беларуси прошли две программы модернизации энергооборудования, благодаря чему удалось снизить себестоимость электроэнергии. А ввод в строй БелАЭС позволит снизить тарифы. По ее словам, сейчас прилагаются все усилия в данном направлении.

Также сэкономить на оплате отопления сможет тот, кто установит у себя дома счетчики потребления тепловой энергии с дистанционным съемом показаний . Ольга Прудникова выразила надежду, что спустя некоторое время в каждой семье появятся такие счетчики, и люди смогут регулировать возможность использования энергоресурсов для своих нужд.

В июле прежний вице-премьер Владимир Семашко заявил, что с вводом БелАЭС тарифы на электричество для населения не снизятся, а преференции предоставят лишь реальному сектору экономии, который «сильно перегружен». Предприятия платят в два раза больше, чем частные потребители, поэтому тариф для населения, по его мнению, нужно поднимать